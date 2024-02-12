Пименов считает, что Дзюба заслужил продление контракта с «Локомотивом»

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о возможном продлении контракта московским клубом с 35-летним нападающим Артемом Дзюбой.

«Артем все еще на уровне клуба и тех задач, которые перед ним стоят. Он основной форвард на сегодняшний день. Продление на год он спокойненько заслужил. Разговор с игроком нужно начинать уже сейчас, чтобы тот не мог уйти в другую команду. Он не столь стабилен? Но очень полезен в данный момент. Все равно вся опасность исходит от него», — приводит слова Пименова Metaratings.ru.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 20 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.