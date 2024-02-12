Отец Кокшарова опроверг информацию о возмоном переходе сына в другую сборную

Эдуард Кокшаров, отец 19-летнего нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, высказался о том, что игрок может сменить гражданство и выступать за сборную Словении.

«По этому вопросу я уже давал четкое интервью. Наша позиция с Александром не меняется. Новости о возможной смене сборной — провокационные вбросы, которые никому не нужны», — приводит слова Кокшарова Metaratings.ru.

Ранее издание Planet Nogomet сообщило, что 19-летний футболист может когда-нибудь принять решение выступать за национальную команду Словении.

В текущем сезоне Кокшаров провел 9 матчей за основную команду «Краснодара», отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.