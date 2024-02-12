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12 февраля, 23:07

Булыкин высказался о возможном продлении контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном продлении контракта московским клубом с нападающим Артемом Дзюбой.

«Думаю, все зависит от того, какое место команда займет. Вроде, взяли сейчас еще нападающего, конечно, они предложат Артему вариант, но вот согласится он или нет, это уже мы скоро увидим. Но, думаю, что-то да предложат, потому что он хорош как организатор, как мотиватор. И еще до сих пор показывает вполне неплохую игру. Он и в свои лучшие годы чередовал хорошие игры с плохими. Так бывает у любого нападающего. То, что сейчас меньше игр, которые получаются, — нападающие — люди зависимые. Многое зависит от полузащитников, а так он выигрывает борьбу, много мячей скидывает и создает остроту. В этом он всегда будет хорош, даже в 37», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 20 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-dzyuba-skidyvaet-myachi-i-sozdayot-ostrotu-v-etom-on-budet-khorosh-i-v-37-let-333410/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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