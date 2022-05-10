Лев Лещенко рассказал, чем его потряс тренер «Динамо» Сандро Шварц

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в интервью «СЭ» рассказал, что его потрясло решение главного тренера московского клуба Сандро Шварца остаться в команде весной.

— Стало для вас неожиданностью, что Шварц в отличие от коллег-соотечественников из «Локомотива» и «Краснодара» не уехал из России? И что Себастьян Шиманьски вернулся в «Динамо» из сборной Польши, несмотря на все давление?

— Я был потрясен! Это говорит о том, что люди думают о серьезных вещах. Все эти действия в отношении спортсменов и артистов — огромная глупость всей Европы. Спорт и культура в нынешних реалиях — это одни из немногих возможностей вести диалог, а нас берут и отлучают отовсюду. Мы готовы показать, что открыты, хотим только добра и стремимся к миру. А нас постоянно вызывают на конфликт, нас теребят и забрасывают нам разные крючки.

Не хочу и не буду обсуждать политику. То, что Шварц остался, — это показатель того, что спорт и культура вне политики и межнациональных разногласий. Это единственная возможность сейчас наладить отношения с мировым сообществом. Прекрасно понимаю, как тяжело динамовцам, — все хотели завоевать место в еврокубках и хорошо выступить там. После чемпионата мира у нас остались потрясающие стадионы. Шиманьски — тоже большой молодец. Значит, он понял, что ради дела нужно потерпеть и довести начатое до конца.

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