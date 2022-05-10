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Сегодня, 16:05

Лев Лещенко рассказал, чем его потряс тренер «Динамо» Сандро Шварц

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в интервью «СЭ» рассказал, что его потрясло решение главного тренера московского клуба Сандро Шварца остаться в команде весной.

Лев Лещенко. «Если «Динамо» возьмет трофей — отращу усы!» Интервью Льва Лещенко — о Яшине, Высоцком, Шварце, Федуне и Зареме

— Стало для вас неожиданностью, что Шварц в отличие от коллег-соотечественников из «Локомотива» и «Краснодара» не уехал из России? И что Себастьян Шиманьски вернулся в «Динамо» из сборной Польши, несмотря на все давление?

— Я был потрясен! Это говорит о том, что люди думают о серьезных вещах. Все эти действия в отношении спортсменов и артистов — огромная глупость всей Европы. Спорт и культура в нынешних реалиях — это одни из немногих возможностей вести диалог, а нас берут и отлучают отовсюду. Мы готовы показать, что открыты, хотим только добра и стремимся к миру. А нас постоянно вызывают на конфликт, нас теребят и забрасывают нам разные крючки.

Не хочу и не буду обсуждать политику. То, что Шварц остался, — это показатель того, что спорт и культура вне политики и межнациональных разногласий. Это единственная возможность сейчас наладить отношения с мировым сообществом. Прекрасно понимаю, как тяжело динамовцам, — все хотели завоевать место в еврокубках и хорошо выступить там. После чемпионата мира у нас остались потрясающие стадионы. Шиманьски — тоже большой молодец. Значит, он понял, что ради дела нужно потерпеть и довести начатое до конца.

Полностью интервью со Львом Лещенко читайте на сайте «СЭ»

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ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
Сандро Шварц
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4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
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 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
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 Химки 28 6 11 11 31-44 29
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 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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