Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о закрытии «Казанки».

«С чего-то же надо начинать! Начали с «Казанки», потом, наверное, будут следующие этапы закрытия. Такое ощущение, что это только начало. Даже не знаю, что сказать. Мне кажется, «Казанка» была нужна, ребята там подрастали, взрослели, входили во взрослый футбол. Сейчас вообще непонятно, как играет «Локомотив», не понимаю идею. Все эти истории как-то поднадоели. Может быть, из-за нехватки денег закрыли или действительно считают, что можно ограничиться молодежной командной. Мне этот факт не очень нравится», — сказал Баринов «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив» принял решение закрыть «Казанку». Руководство московского клуба считает, что молодежной команды будет достаточно для развития футболистов.

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» назвал закрытие «Казанки» перечеркиванием его труда.