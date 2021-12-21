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Нападающий Николсон присоединится к «Спартаку» на первом январском сборе

23:04
Шамар Николсон и Лука Каттани. Фото ФК «Спартак»
Шамар Николсон и Лука Каттани. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» и «Шарлеруа» согласовали условия перехода в московский клуб нападающего Шамара Николсона. Контракт с 24-летним форвардом сборной Ямайки рассчитан до 30 июня 2026 года, сообщает сайт красно-белых.

Николсон присоединится к российской команде на первом январском сборе.

За сборную Ямайки Шамар провел 29 матчей, забил 10 раз и сделал шесть голевых пасов.

Ранее в «Спартак» перешли вратарь «Факела» Илья Свинов и полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-21-shamar_nikolson__novyy_forvard_spartaka/

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Иван Шитик все материалы автора

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