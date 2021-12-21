Нападающий Николсон присоединится к «Спартаку» на первом январском сборе
23:04
«Спартак» и «Шарлеруа» согласовали условия перехода в московский клуб нападающего Шамара Николсона. Контракт с 24-летним форвардом сборной Ямайки рассчитан до 30 июня 2026 года, сообщает сайт красно-белых.
Николсон присоединится к российской команде на первом январском сборе.
За сборную Ямайки Шамар провел 29 матчей, забил 10 раз и сделал шесть голевых пасов.
Ранее в «Спартак» перешли вратарь «Факела» Илья Свинов и полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-21-shamar_nikolson__novyy_forvard_spartaka/
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