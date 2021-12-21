Нападающий Николсон присоединится к «Спартаку» на первом январском сборе

«Спартак» и «Шарлеруа» согласовали условия перехода в московский клуб нападающего Шамара Николсона. Контракт с 24-летним форвардом сборной Ямайки рассчитан до 30 июня 2026 года, сообщает сайт красно-белых.

Николсон присоединится к российской команде на первом январском сборе.

За сборную Ямайки Шамар провел 29 матчей, забил 10 раз и сделал шесть голевых пасов.

Ранее в «Спартак» перешли вратарь «Факела» Илья Свинов и полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич.