«Краснодар» — «Оренбург»: Сперцян с пенальти вывел хозяев вперед

«Краснодар» открыл счет в матче против «Оренбурга» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

В конце первого тайма голкипер гостей Алексей Кеняйкин сбил Олакунле Олусегуна, который выходил один на один. Удар с точки реализовал Эдуард Сперцян.