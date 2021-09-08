Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Сутормина — о возможном переходе в ЦСКА: «Знаю, что Лешей интересовалось «Динамо»

14:11
Теги:

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

Никола Влашич.«Зенит» был готов включить Ерохина и Сутормина в сделку по переходу Влашича из ЦСКА

«Про ЦСКА мне ничего неизвестно. Не знаю, кто кому что предлагал. Знаю только, что Лешей интересовалось «Динамо». Но Сергей Богданович его не отпустил. Это известно нам и игроку. Какие еще были варианты — мы не знаем», — сказал «СЭ» Клюев.

Напомним, что по информации «СЭ», «Зенит» в сделку по переходу экс-нападающего ЦСКА Николы Влашича мог включить Александра Ерохина и Сутормина.

27-летний Сутормин в этом сезоне провел 6 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Отборочный турнир ЧМ-2022: расписание и результаты матчей сборной России
Казахстанский владелец не собирается возвращать «Буран»
Последнее видео с погибшим на учениях главой МЧС Зиничевым
Опубликовано последнее видео с погибшим главой МЧС Зиничевым
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд