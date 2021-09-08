Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

«Про ЦСКА мне ничего неизвестно. Не знаю, кто кому что предлагал. Знаю только, что Лешей интересовалось «Динамо». Но Сергей Богданович его не отпустил. Это известно нам и игроку. Какие еще были варианты — мы не знаем», — сказал «СЭ» Клюев.

Напомним, что по информации «СЭ», «Зенит» в сделку по переходу экс-нападающего ЦСКА Николы Влашича мог включить Александра Ерохина и Сутормина.

27-летний Сутормин в этом сезоне провел 6 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.