Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

«Сложно сказать, что будет в московском дерби, ЦСКА с новым тренером не показывает ничего, — сказал Петржела «СЭ». — Они поставили Олича, но это не помогло. У Ивицы нет большого опыта. Он работал только в сборной, а этого мало для российского чемпионата. «Спартак» в последних матчах проигрывает, но у них больше шансов. Мне кажется, что с ЦСКА будет победа или ничья».

Петржела также считает, что ни одна московская команда не может побороться с командой из Санкт-Петербурга.

«Зенит» опять станет чемпионом. Ему хватит запаса по очкам. К сожалению, не знаем, как «Зенит» будет выступать в еврокубках. Отрыв 6 очков? Никто не сможет догнать команду из Санкт-Петербурга. Я изначально говорил, что «Зенит» будет чемпионом, а «Спартак» просто не успеет. Не думаю, что какая-то московская команда может побороться с «Зенитом», — добавил Петржела.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — 16:30 по московскому времени.

(Артем Бухаев)