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Михаил Боярский считает, что дерби «Спартак» — ЦСКА будет «тухлым»

12:10
Михаил Боярский. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Боярский. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Я думаю, это уже даже не центральный матч тура. Обе команды опустились в таблице в последнее время. Это будет тухлый матч. Я думаю, что ЦСКА победит. У «Спартака» не хватает мотивации. Они уже не чемпионы и скатились довольно далеко, у них нет боевого настроения. Меня они уже мало волнуют. Ни та, ни другая команда не дотягивают до уровня «Зенита». Им еще далеко до нас», — сказал Боярский «СЭ».

Также народный артист России оценил шансы московских команд на попадание в еврокубки.

«ЦСКА выглядит получше, но тоже в последнее время сдулись. Они уже с трудом на ободах ездят. Тем не менее, на еврокубки больше шансов у них», — добавил Боярский.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — 16:30 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев, Сергей Федоров)

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры