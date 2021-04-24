Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Я думаю, это уже даже не центральный матч тура. Обе команды опустились в таблице в последнее время. Это будет тухлый матч. Я думаю, что ЦСКА победит. У «Спартака» не хватает мотивации. Они уже не чемпионы и скатились довольно далеко, у них нет боевого настроения. Меня они уже мало волнуют. Ни та, ни другая команда не дотягивают до уровня «Зенита». Им еще далеко до нас», — сказал Боярский «СЭ».

Также народный артист России оценил шансы московских команд на попадание в еврокубки.

«ЦСКА выглядит получше, но тоже в последнее время сдулись. Они уже с трудом на ободах ездят. Тем не менее, на еврокубки больше шансов у них», — добавил Боярский.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — 16:30 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев, Сергей Федоров)