Адвокат вспомнил трогательное прощание с «Зенитом»
Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат вспомнил, как покидал команду из Санкт-Петербурга.
«Вспоминаю, как уходил из «Зенита». Сначала меня провезли на «Бентли» с открытой крышей. Потом все баннеры в аэропорту, из которого я улетал, окрасились в оранжевый цвет. Было очень трогательно, я был смущен», — приводит NRC слова Адвоката.
Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Голландец выиграл с командой Кубок и Суперкубок УЕФА, а также стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/23/dick-advocaat-dat-imago-van-brutaal-ventje-klopt-niet-a4041097
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