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Адвокат вспомнил трогательное прощание с «Зенитом»

11:46
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Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат вспомнил, как покидал команду из Санкт-Петербурга.

«Вспоминаю, как уходил из «Зенита». Сначала меня провезли на «Бентли» с открытой крышей. Потом все баннеры в аэропорту, из которого я улетал, окрасились в оранжевый цвет. Было очень трогательно, я был смущен», — приводит NRC слова Адвоката.

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Голландец выиграл с командой Кубок и Суперкубок УЕФА, а также стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

Дополнительная информация:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/23/dick-advocaat-dat-imago-van-brutaal-ventje-klopt-niet-a4041097

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