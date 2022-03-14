Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника Пабло Кастро в «Фламенго».

«Это не последний отъезд легионеров. Думаю, будут еще случаи. Держать никого не надо. Кто хочет уехать, пусть уезжает. Хорошо, что «Локомотив» получил деньги за трансфер. Мне не понятна история с разрывом контракта. Каждый клуб должен добиваться того, чтобы получать хоть какие-то деньги от ухода легионеров. Они же за них платили деньги. У Пабло хороший потенциал. Думаю, после полной адаптации в клубе он принес бы пользу. Он качественный футболист», — сказал Наумов «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний Пабло провел 17 матчей за «Локомотив» и забил один гол.

Контракт защитника с «Фламенго» будет рассчитан до декабря 2025 года. Игрок уже находится в Рио.