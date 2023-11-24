Петрович заявил, что «Зенит» выигрывает не из-за денег

Черногорский тренер Желько Петрович высказался о победах «Зенита».

«Зенит» — сильнейшая команда в РПЛ, победить их на дистанции практически невозможно. Они выигрывают не из-за счет денег, дело далеко не только в бюджете, а скорее в опыте, в менталитете победителей. «Зенит» уже многие годы на вершине российского футбола. Возможно, в этом году не удалось обновить команду, как хотелось, из-за санкций, но их все равно нужно уважать", — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

После 15 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

25 ноября «Зенит» встретится с «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ. Начало — в 15:15 по мск.