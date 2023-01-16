Сычев заявил, что «Локомотив» борется за выживание

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев оценил ситуацию в московском клубе.

«Локомотив» борется за выживание. Печально, что все к этому пришло. Думали, что хуже не будет, что уже на дне, а на самом деле снизу постучали. Я не знаю почему так происходит. Есть все условия, все возможности добиваться результата, но..." — приводит слова Сычева «РБ Спорт».

После 17 туров «Локомотив» находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).