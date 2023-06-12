Первый тренер Чалова: «Думаю, есть вероятность, что Федор вновь заиграет в Европе»

Павел Коваль, первый тренер форварда ЦСКА Федора Чалова, поделился мыслями о перспективах своего воспитанника.

«Федор — молодец, если бы еще забил вчера с игры, то было бы здорово! Был момент в конце игры, но Чалов старался. Безусловно, Федя провел один из успешных своих сезонов. Забить девятнадцать мячей в чемпионате и пять в Кубке — отличный результат. К тому же взять серебро и Кубок. Замечается, как при Федотове он раскрывается. Но жалко, что нет европейских игр, так бы он быстрее рос. Думаю, есть вероятность, что Федор вновь заиграет в Европе. Но если туда отправляться, только не сидеть на лавке, а чтобы был проект с большими целями», — цитирует Коваля Sport24.

В этом сезоне Чалов стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны в составе ЦСКА. 25-летний нападающий провел 41 матч за московскую команду, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.