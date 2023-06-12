Агент Комличенко сообщил, что нападающий будет готов к первому сбору «Ростова»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, в комментарии для «СЭ» рассказал о восстановлении игрока.

«Восстановился ли Комличенко? Николай будет работать (с командой, — Прим. «СЭ») с первого дня сборов», — сказал Клюев «СЭ».

27-летний форвард получил повреждение в матче 27-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1), который прошел 14 мая.

В сезоне-2022/23 Комличенко забил 12 голов и сделал 14 результативных передач в 33 матчах за «Ростов» во всех турнирах.