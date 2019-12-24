Перейра на русском языке обратился к болельщикам «Краснодара»

Полузащитник «Орландо Сити» и бывший игрок «Краснодара» Маурисио Перейра в своем Instagram опубликовал новую фотографию. 29-летний уругваец поблагодарил фанатов «быков», которые выбрали его лучшим игроком в истории клуба.

«Всем большое спасибо! Всегда приятно получить столько образцов любви, а в России я получил больше, чем кто-либо мог ожидать», — подписал фото Перейра.

Перейра выступал за «Краснодар» с 2013 по 2019 год. Провел за клуб более 150 матчей. Дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2014/15, 2018/19).

Маурисио ?? Спасибо тебе за игру, за самоотдачу в каждом матче и за то, что нашел время передать привет болельщикам!

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Сегодня Маурисио Перейра победил в голосовании за лучшего игрока в истории ФК «Краснодар» ???

?#Перейра #ВпередБыки pic.twitter.com/Te7PVDifvS — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 24, 2019

Маурисио Перейра — лучший игрок в истории «Краснодара»