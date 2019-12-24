Полузащитник Маурисио Перейра назван лучшим игроком в истории «Краснодара». В голосовании болельщиков на официальном сайте клуба за него отдали 37,86 процента голосов.

Перейра защищал цвета «Краснодара» с 2013 по 2019 год, провел 200 матчей и забил 29 мячей во всех турнирах. С этого лета он выступает в MLS за «Орландо Сити».

Второе место в голосовании занял Андреас Гранквист — 25,41 процента. Шведский защитник играл за «Краснодар» с 2013 по 2018 год, после чего вернулся в родной «Хельсингборг».

Тройку лидеров замкнул Юра Мовсисян — 20,77 процента. Он играл за кубанцев в сезоне-2011/12 и первой половине сезона-2012/13, после чего перешел в «Спартак». На данный момент он остается свободным агентом.