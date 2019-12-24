Маурисио Перейра — лучший игрок в истории «Краснодара»
Полузащитник Маурисио Перейра назван лучшим игроком в истории «Краснодара». В голосовании болельщиков на официальном сайте клуба за него отдали 37,86 процента голосов.
Перейра защищал цвета «Краснодара» с 2013 по 2019 год, провел 200 матчей и забил 29 мячей во всех турнирах. С этого лета он выступает в MLS за «Орландо Сити».
Второе место в голосовании занял Андреас Гранквист — 25,41 процента. Шведский защитник играл за «Краснодар» с 2013 по 2018 год, после чего вернулся в родной «Хельсингборг».
Тройку лидеров замкнул Юра Мовсисян — 20,77 процента. Он играл за кубанцев в сезоне-2011/12 и первой половине сезона-2012/13, после чего перешел в «Спартак». На данный момент он остается свободным агентом.
Маурисио Перейра — лучший футболист в истории «Краснодара» ???— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 24, 2019
Так решили болельщики, отдавшие свои голоса в опросе на официальном сайте клуба.
?Маурисио Перейра — 37,86%
? Андреас Гранквист — 25,41%
? Юра Мовсисян — 20,77 %
Поздравляем Маурисио и остальных ребят! ? pic.twitter.com/HF0Af1uTYn