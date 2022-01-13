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«Перестрелка тортами». Дзагоев рассказал о самом ярком воспоминание о Кампоаморе

Виктория Кравченко
Алан Дзагоев.
Фото Фото Из личного архива игрока

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагов вместе с командой прибыл на зимние сборы в Кампоаморе (Испания). Футболист поделился самым ярким воспоминанием об этом месте.

«Перестрелка тортами, которую затеял Игнашевич. Как сейчас помню — день рождения был у Цауни, он всегда приходился на сборы. Игнаш подбегает и говорит, мол, сейчас будем кидаться тортами в тренеров и во всех остальных. Если честно, я вообще ни разу не кинул, для меня это было что-то невообразимое: «Кидаться?! Тортами?!».

По-моему, всем прилетело. Помню, Леонид Викторович на опыте сразу прикрыл лицо салфеточкой и аккуратненько из-за нее выглядывал (смеется). А наш тогдашний доктор Александр Эдуардович Ярдошвили, царствие ему небесное, прямо всерьез вклинился. Игнаш улучил момент и размазал торт ему по голове. Чистым из ресторана не вышел никто — сняли стресс, переключились со сборов, посмеялись и стали спокойно работать дальше (улыбается)», — цитирует Дзагоева пресс-служба ЦСКА.

В этом сезоне футболист провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 3 голевыми передачами. Армейцы после 18 туров чемпионата России занимают 4-е место в таблице, набрав 30 очков.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/kampoamor-eto-vitamin-d/
Алан Дзагоев
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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