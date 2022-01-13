«Перестрелка тортами». Дзагоев рассказал о самом ярком воспоминание о Кампоаморе

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагов вместе с командой прибыл на зимние сборы в Кампоаморе (Испания). Футболист поделился самым ярким воспоминанием об этом месте.

«Перестрелка тортами, которую затеял Игнашевич. Как сейчас помню — день рождения был у Цауни, он всегда приходился на сборы. Игнаш подбегает и говорит, мол, сейчас будем кидаться тортами в тренеров и во всех остальных. Если честно, я вообще ни разу не кинул, для меня это было что-то невообразимое: «Кидаться?! Тортами?!».

По-моему, всем прилетело. Помню, Леонид Викторович на опыте сразу прикрыл лицо салфеточкой и аккуратненько из-за нее выглядывал (смеется). А наш тогдашний доктор Александр Эдуардович Ярдошвили, царствие ему небесное, прямо всерьез вклинился. Игнаш улучил момент и размазал торт ему по голове. Чистым из ресторана не вышел никто — сняли стресс, переключились со сборов, посмеялись и стали спокойно работать дальше (улыбается)», — цитирует Дзагоева пресс-служба ЦСКА.

В этом сезоне футболист провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 3 голевыми передачами. Армейцы после 18 туров чемпионата России занимают 4-е место в таблице, набрав 30 очков.