Щенников провел отпуск в Таиланде
Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал, как он провел отпуск.
«Летал с семьей в Таиланд, на Пхукет, — цитирует футболиста официальный сайт ЦСКА. — Провели там пару недель, отдохнули, встретили Новый год. Тренировался ли я там? Конечно».
В текущем сезоне 30-летний защитник провел семь матчей за ЦСКА во всех турнирах.
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|10
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|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
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|18
|8
|5
|5
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|29
|
6
|Локомотив
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|
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|
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|4
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|21-35
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|
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|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
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|2
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|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
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Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
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Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
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|К
|Ж
|
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Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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