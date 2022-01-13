Щенников провел отпуск в Таиланде

Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал, как он провел отпуск.

«Летал с семьей в Таиланд, на Пхукет, — цитирует футболиста официальный сайт ЦСКА. — Провели там пару недель, отдохнули, встретили Новый год. Тренировался ли я там? Конечно».

В текущем сезоне 30-летний защитник провел семь матчей за ЦСКА во всех турнирах.