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Набабкин: «Кампоамор — это тяжелые ноги, тяжелая работа»

Набабкин оценил первую тренировку ЦСКА после зимней паузы
Виктория Кравченко

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, как прошла первая тренировка после зимней паузы.

«Кампоамор — это тяжелые ноги, тяжелая работа. Я появился в ПФК ЦСКА в 2010-м и сразу поехал сюда с командой. Конечно, много воспоминаний, но мне больше всего нравилось, как мы кидали Паулино Гранеро в джакузи (смеется).

Силы есть, ума не надо. Это я снова про Дзагу (Алана Дзагоева — Прим. «СЭ»). У меня как раз-таки сил нет, а ум есть, — смеется в ответ Алан. — Так что первую фразу ты про себя сказал, все правильно», — цитирует Набабкина пресс-служба ЦСКА.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 11 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. ЦСКА с 30 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/kampoamor-eto-vitamin-d/
Кирилл Набабкин
ФК ЦСКА (Москва)
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 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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