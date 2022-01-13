Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, как прошла первая тренировка после зимней паузы.

«Кампоамор — это тяжелые ноги, тяжелая работа. Я появился в ПФК ЦСКА в 2010-м и сразу поехал сюда с командой. Конечно, много воспоминаний, но мне больше всего нравилось, как мы кидали Паулино Гранеро в джакузи (смеется).

Силы есть, ума не надо. Это я снова про Дзагу (Алана Дзагоева — Прим. «СЭ»). У меня как раз-таки сил нет, а ум есть, — смеется в ответ Алан. — Так что первую фразу ты про себя сказал, все правильно», — цитирует Набабкина пресс-служба ЦСКА.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 11 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. ЦСКА с 30 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.