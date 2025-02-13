Переход Виллиана Роши из ЦСКА в «Гремио» маловероятен

Источник, близкий к защитнику ЦСКА Виллиану Роше, сообщил «СЭ», что трансфер 30-летнего бразильца в «Гремио» в это зимнее трансферное окно маловероятен.

Ранее ряд бразильских СМИ сообщили, что футболист может продолжить карьеру в этом клубе.

«Виллиан — важный игрок ЦСКА. А переход Роши в «Гремио» будет сложно осуществить, потому что трансферное окно в Бразилии закроется завтра. Но давайте посмотрим, что произойдет», — сообщил «СЭ» источник, близкий к игроку.

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт игрока с армейцами действует до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.