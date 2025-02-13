Источник: контракт Песьякова с «Крыльями Советов» рассчитан на два года

Контракт вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова с самарским клубом рассчитан на два года, утверждает «РБ Спорт». Ранее СМИ сообщали, что голкипер подписал соглашение на один сезон.

Песьяков перешел в клуб из Самары летом 2024 года на правах свободного агента из «Ростова». В этом сезоне 36-летний вратарь принял участие в 8 матчах, пропустил 10 мячей.

«Крылья Советов» (18 очков) после 18 туров РПЛ занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.