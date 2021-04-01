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«Смеемся и ностальгируем». ЦСКА опубликовал подборку приколов

13:11
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ЦСКА в честь Дня смеха опубликовал очередную подборку приколов с участием игроков команды.

«Продолжаем радовать вас забавными моментами из роликов клубного ТВ. Смеемся и ностальгируем, армейцы», — говорится в сообщении к видео.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. Недавно в команде сменился главный тренер. Вместо Виктора Гончаренко на этот пост пришел Ивица Олич.

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