«Смеемся и ностальгируем». ЦСКА опубликовал подборку приколов
13:11
ЦСКА в честь Дня смеха опубликовал очередную подборку приколов с участием игроков команды.
«Продолжаем радовать вас забавными моментами из роликов клубного ТВ. Смеемся и ностальгируем, армейцы», — говорится в сообщении к видео.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. Недавно в команде сменился главный тренер. Вместо Виктора Гончаренко на этот пост пришел Ивица Олич.
ПРИКОЛЫ CSKA TV. Часть 6. Акинфеев, Дзагоев, Магнуссон, Ахметов— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 1, 2021
?? Продолжаем радовать вас забавными моментами из роликов клубного TV. Смеемся и ностальгируем, армейцы??https://t.co/hasedhU8Qs
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