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1 февраля, 15:35

Педро: «Джон Джон — всегда называю его так»

Полузащитник «Зенита» Педро в интервью клубной пресс-службе рассказал о новичке команды полузащитнике Джоне Джоне.

«Мы знакомы давно, еще со времен бразильского футбола, играли вместе по юношам. Знаю его прекрасно, — сказал Педро. — У него отличная техника, отличное завершение атак, видение поля. Он очень качественный футболист, проводит хорошие тренировки. По тому, что я вижу, мне кажется, он поможет нам во второй части сезона».

Джон Джон.Джон Джон — в «Зените»! Самая дорогая покупка зимнего окна в России

Также бразилец ответил на вопрос, как будет называть соотечественника во время матчей и тренировок.

«Дело в том, что я-то привык к этому имени очень давно, когда узнал его — мы тогда еще были детьми. Поэтому для меня нет ничего сложного, не такое уж тяжелое имя для произношения, — подчеркнул Педро. — Джон Джон — всегда называю его так. И думаю, что для ребят в команде это тоже не составит труда. Думаю, так к нему и будут обращаться».

Джон Джон стал игроком «Зенита» 28 января. 23-летний бразилец подписал контракт до конца сезона-2030/31.

Источник: ФК «Зенит»
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ФК Зенит
Джон Джон
Педро (Зенит)
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1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
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Краснодар

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П
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Натан Гассама

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