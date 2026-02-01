Педро: «Джон Джон — всегда называю его так»

Полузащитник «Зенита» Педро в интервью клубной пресс-службе рассказал о новичке команды полузащитнике Джоне Джоне.

«Мы знакомы давно, еще со времен бразильского футбола, играли вместе по юношам. Знаю его прекрасно, — сказал Педро. — У него отличная техника, отличное завершение атак, видение поля. Он очень качественный футболист, проводит хорошие тренировки. По тому, что я вижу, мне кажется, он поможет нам во второй части сезона».

Также бразилец ответил на вопрос, как будет называть соотечественника во время матчей и тренировок.

«Дело в том, что я-то привык к этому имени очень давно, когда узнал его — мы тогда еще были детьми. Поэтому для меня нет ничего сложного, не такое уж тяжелое имя для произношения, — подчеркнул Педро. — Джон Джон — всегда называю его так. И думаю, что для ребят в команде это тоже не составит труда. Думаю, так к нему и будут обращаться».

Джон Джон стал игроком «Зенита» 28 января. 23-летний бразилец подписал контракт до конца сезона-2030/31.