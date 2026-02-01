Педро: «Очень счастлив продлить контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Педро в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от продления контракта с сине-бело-голубыми. В конце января 19-летний бразилец подписал соглашение до 2030 года.

«Очень счастлив, на самом деле, продлить контракт с клубом, который очень тепло меня принял с самого первого момента — меня, мою семью, дал нам полную поддержку и помощь во всем, — подчеркнул Педро. — Поэтому очень надеюсь, что за те годы по контракту, которые у меня впереди, мы вместе завоюем еще очень много титулов, а я помогу команде всем, чем смогу, постараюсь забивать как можно больше. Только счастливые эмоции у меня от всего этого».

Педро перешел в «Зенит» в январе 2024-го. На его счету 11 голов и 11 результативных передач в 76 матчах за питерцев. Вместе с командой он выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.