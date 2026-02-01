Источник: «Спартак» договорился о новом долгосрочном контракте с Денисовым

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые договорились с 23-летним футболистом о подписании нового долгосрочного контракта. Действующий договор Денисова истекает летом 2026 года.

Денисов перешел в систему «Спартака» из СШОР «Зенит» в 2019 году. В этом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. В общей сложности на его счету 1 гол и 11 результативных передач в 139 играх.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали 29 очков в 18 турах.