Павлюченко уверен, что Медина и Фернандес не обращают внимания на критику болельщиков
Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Это его выбор. Он неплохой футболист. Думаю, что он поможет «Спартаку» в новом сезоне. Когда я подписывал контракт со «Спартаком» сразу сказал, что никогда не перейду в ЦСКА. Я сдержал свое слово. Медина говорил также? Думаю, что болельщики будут очень негативно относиться к нему, когда он выйдет на поле против ЦСКА в футболке «Спартака». Но я думаю, что ему до лампочки! Пофиг! Также как и Фернандесу, который говорил, что в ЦСКА навсегда», — сказал Павлюченко «СЭ».
Медина перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити» в январе 2022 года. 26-летний парагваец провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
Контракт хавбека с армейцами действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.
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4
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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