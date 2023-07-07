Источник: Бонгонда 7 июля получит визу для вылета в Москву на подписание контракта со «Спартаком»
27-летний полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда готовится вылететь в Москву для подписания контракта со «Спартаком», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, игрок уже посетил посольство России в Брюсселе и подал документы на себя и свою жену для получения российских виз. 7 июля Бонгонда должен забрать все необходимые документы и отправиться в Москву на следующий день.
2 июля сообщалось, что красно-белые заплатят за 27-летнего конголезца бельгийского происхождения 10 миллионов евро.
Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду.
Контракт футболиста с испанской командой действует до конца июня 2026 года.
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|Зенит
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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