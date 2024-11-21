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Сегодня, 21:30

Павлюченко рассказал о самой памятной игре между «Спартаком» и «Локомотивом» в карьере

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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» рассказал о самом запоминающемся матче между красно-белыми и «Локомотивом».

«У меня сразу в голове один матч. Это было, когда за «Спартак» играл, и мы проиграли 3:4. Я тогда оформил хет-трик. Вели сперва 2:0, потом ушли на перерыв — 2:2. После этого проигрывали 2:3, я забил еще и мы сравняли. Ну и уже в добавленное время Асатиани головой забил. Это был сумасшедший матч, 7 голов было забито. Я забил 3 мяча, но команда проиграл, и мой хет-трик коту под хвост, как говорится. Вот это был матч, который мы не должны были проигрывать, играли намного лучше, но такое случается. А так, все матчи с «Локомотивом» были яркие и хорошие. Были победы и поражения, всегда были классные игры», — сказал Павлюченко «СЭ».

Игра состоялась 23 сентября 2007 года, «Локомотив» выиграл со счетом 4:3.

За железнодорожников забивали Дмитрий Сычев и Малхаз Асатиани, а Питер Одемвингие оформил дубль. За красно-белых все мячи забил Роман Павлюченко, на счету нападающего хет-трик.

Александр Абустин

Роман Павлюченко
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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