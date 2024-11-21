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Сегодня, 21:15

Павлюченко рассказал, как повлияет отсутствие игроков обороны «Спартака» на матч с «Локомотивом»

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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, как повлияет отсутствие игроков обороны красно-белых на матч с «Локомотивом».

«В принципе, отсутствовать будут футболисты основного состава, которые постоянно играют. Но, может быть, выход игроков, которые заменят отсутствующих футболистов пойдет на пользу. Кто его знает? Сейчас говорить, что выбыл кто-то и тяжело будет их заменить, наверное, нельзя. Для этого есть обойма. Но, конечно, для тренера это проблема», — сказал Павлюченко «СЭ».

Защитники «Спартака» Никита Чернов и Руслан Литвинов пропустят игру против «Локомотива». Никита восстанавливается от полученной в сентябре травмы, а Руслан не примет участие в игре из-за дисквалификации, заработанной в матче против ЦСКА.

Также есть риск пропустить игру у еще одного защитника красно-белых — Срджана Бабича. По информации Maxbet Sports, у серба диагностировано растяжение связок колена.

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Александр Абустин

Роман Павлюченко
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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