Павлюченко рассказал, как повлияет отсутствие игроков обороны «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, как повлияет отсутствие игроков обороны красно-белых на матч с «Локомотивом».

«В принципе, отсутствовать будут футболисты основного состава, которые постоянно играют. Но, может быть, выход игроков, которые заменят отсутствующих футболистов пойдет на пользу. Кто его знает? Сейчас говорить, что выбыл кто-то и тяжело будет их заменить, наверное, нельзя. Для этого есть обойма. Но, конечно, для тренера это проблема», — сказал Павлюченко «СЭ».

Защитники «Спартака» Никита Чернов и Руслан Литвинов пропустят игру против «Локомотива». Никита восстанавливается от полученной в сентябре травмы, а Руслан не примет участие в игре из-за дисквалификации, заработанной в матче против ЦСКА.

Также есть риск пропустить игру у еще одного защитника красно-белых — Срджана Бабича. По информации Maxbet Sports, у серба диагностировано растяжение связок колена.

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Александр Абустин