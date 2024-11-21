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Калошин: «Искать операторов ВАР по объявлениям — это нормально»

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Бывший руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин рассказал, почему операторов видеоповторов ищут по объявлениям.

— Это не объявление о том, что РФС ищет судей и видеоарбитров. Речь идет о том, что требуются replay operators, это распространенный международный термин. Это специалисты по работе с видеоповторами, люди, работающий с технологиями, это специфичная роль.

То, что размещается такая вакансия, — это вполне нормальная жизненная ситуация. Это можно сравнить с переходом IT-специалиста из области здравоохранения в область строительства, например. Это явноразумная и нормальная практика, уверен, что будет много желающих.

По указанным требованиям подойдут многие люди, дальше наверняка будет процесс собеседований и проверки знаний на практике. Здесь нет ничего сенсационного. Людей будут набирать или добирать для того, чтобы их подготовить. Есть базовые принципы и требования, будет процесс переквалификации и последующего лицензирования. Важно донести людям, что это не связано с принятием решений со стороны видеоарбитров. Суть в том, что ищут не людей не на позицию ВАР, а ищут специалистов в области технологий для проекта ВАР. И приглашенные на работу люди не будут участвовать в процессе принятия решений на футбольном поле и в ходе матчей. Это не match officials, это support staff, — сказал Калошин Odds.ru.

Ранее РФС опубликовал объявление о поиске оператора видеоповторов ВАР. Отмечается, что соискатели должны уверенно пользоваться ПК, иметь базовые понимания футбола и технический склад ума, а также опыт работы с системами видеомонтажа. Принятые на работу специалисты смогут работать на матчах РПЛ, Кубка России и первой лиги.

Источник: Odds.ru
РФС
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Бабич тренируется в общей группе «Спартака» с ограничениями
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
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 - : -
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