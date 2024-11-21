Калошин: «Искать операторов ВАР по объявлениям — это нормально»

Бывший руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин рассказал, почему операторов видеоповторов ищут по объявлениям.

— Это не объявление о том, что РФС ищет судей и видеоарбитров. Речь идет о том, что требуются replay operators, это распространенный международный термин. Это специалисты по работе с видеоповторами, люди, работающий с технологиями, это специфичная роль.

То, что размещается такая вакансия, — это вполне нормальная жизненная ситуация. Это можно сравнить с переходом IT-специалиста из области здравоохранения в область строительства, например. Это явноразумная и нормальная практика, уверен, что будет много желающих.

По указанным требованиям подойдут многие люди, дальше наверняка будет процесс собеседований и проверки знаний на практике. Здесь нет ничего сенсационного. Людей будут набирать или добирать для того, чтобы их подготовить. Есть базовые принципы и требования, будет процесс переквалификации и последующего лицензирования. Важно донести людям, что это не связано с принятием решений со стороны видеоарбитров. Суть в том, что ищут не людей не на позицию ВАР, а ищут специалистов в области технологий для проекта ВАР. И приглашенные на работу люди не будут участвовать в процессе принятия решений на футбольном поле и в ходе матчей. Это не match officials, это support staff, — сказал Калошин Odds.ru.

Ранее РФС опубликовал объявление о поиске оператора видеоповторов ВАР. Отмечается, что соискатели должны уверенно пользоваться ПК, иметь базовые понимания футбола и технический склад ума, а также опыт работы с системами видеомонтажа. Принятые на работу специалисты смогут работать на матчах РПЛ, Кубка России и первой лиги.