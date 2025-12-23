Яковлев отметил трудолюбие Карседо: «Хуан живет футболом, у него не бывает свободной минуты»

Экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Пафоса» Хуана Карседо на аналогичную должность в московском клубе.

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

«Только позитивные воспоминания о временах Эмери в «Спартаке», несмотря на то, что не получилось достичь результата. Но у тренеров была максимальная вовлеченность в процесс. Хуан — тот человек, который живет футболом, у него не бывает свободной минуты — все время он посвящает футболу. Хочется отметить его работу в «Пафосе». Команда достаточно успешно играет в Лиге чемпионов против команд выше классом. Он наладил там игру достаточно неплохо. Он достаточно хорошо уже знаком с российским футболом, уже здесь был. Хороший специалист. Было бы интересно посмотреть на него в роли главного тренера «Спартака», — сказал Яковлев «СЭ».

C лета 2023 года Карседо занимает должность главного тренера «Пафоса». Команда под его руководством стала чемпионом Кипра в сезоне-2024/25 и выиграла Кубок страны в 2024-м.