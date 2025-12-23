Дасаев — о российских вратарях: «На выходах вообще никто не играет, пропускают с линии вратарской, как так можно?»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» оценил игру российских голкиперов.

«Никто не нравится из российских вратарей. Играют совсем иначе, не как раньше. Даже выделить никого нельзя. На выходах вообще никто не играет. С линии вратарской им забивают и никто не выходит. Как так можно? Когда была советская школа, то играли на выходах без проблем. А сейчас садятся то на колени, то на задницу или ногами играют. Им надо переходить в гандбол, мини-футбол или хоккей», — сказал Дасаев «СЭ».

Дасаев известен по выступлениям за «Спартак» и «Севилью». В составе москвичей вратарь провел 425 матчей, за испанский клуб россиянин сыграл 63 встречи.