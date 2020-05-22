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Павел Погребняк заразился коронавирусом

11:09
Павел Погребняк. Фото ФК «Урал» Павел Погребняк. Фото "СЭ"
Павел Погребняк. Фото ФК «Урал»
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Тест на коронавирус нападающего «Урала» Павла Погребняка дал положительный результат, сообщает пресс-служба клуба.

Заболевание протекает в легкой форме. Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

У остальных игроков и персонала команды тесты на наличие коронавирусной инфекции отрицательны.

Всего на день 22 мая в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровел 99 825 человек.

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