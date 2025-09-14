Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о Карпине: «У нас общие задачи, и для их решения нужно доверять друг другу»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что руководство клуба и главный тренер команды Валерий Карпин работают над решением общих задач и доверяют друг другу.

Карпин возглавил «Динамо» 13 июня, подписав контракт с бело-голубыми до лета 2028 года. Он также является главным тренером сборной России по футболу.

«Вопрос не эмоций, а совместной работы. У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным длительный контракт. Это тренер, который своей карьерой себя зарекомендовал, поэтому мы работаем вместе на общий результат. У нас общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу», — цитирует Пивоварова ТАСС.

«Динамо» набрало 9 очков в 8 играх и располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ московская команда проведет 21 сентября против «Оренбурга».