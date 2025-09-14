Вахания — о гневе болельщиков «Ростова»: «Первый раз столкнулся с таким. Но они имеют на это право»

Защитник «Ростова» Илья Вахания в разговоре с «СЭ» высказался о последних результатах команды.

— Есть ощущение, что Джонатан Альба останется с вами и вы выберетесь из сложившейся ситуации?

— Уверенность полная. Исправлять это только работой. В принципе, мы это и делаем. Если посмотреть последние игры, то виден прогресс. Если так продолжать, то у нас все будет нормально.

— Видел сцену, как после одного из матчей «Ростова» фанаты пихали вам. Как часто сталкиваешься с таким, пишут в личные сообщения?

— Первый раз столкнулся с таким. Но они имеют на это право. Надеюсь, на нас этот разговор повлиял и сейчас будем еще усерднее исправлять ситуацию.

В семи турах РПЛ «Ростов» набрал пять очков и занимает 15-е место.

14 сентября в 8-м туре ростовчане примут дома ЦСКА. Начало матча — в 19.30 мск.