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Севикян — о переходе в «Акрон»: «Меня очень хорошо приняли»

Павел Лопатко

Полузащитник «Акрона» Эдгар Севикян рассказал, что быстро адаптируется в тольяттинской команде.

«Рад, что получилось перейти в «Акрон». Хочется помогать команде и получать игровое время, чтобы была возможность это делать. С точки зрения адаптации проблем не будет, всё пройдет быстро. Меня очень хорошо приняли: и раздевалка, и, особенно, тренерский штаб. Очень рад быть здесь. Нет времени на раскачку: сезон в самом разгаре, и нужно как можно быстрее помогать команду», — цитирует 24-летнего армянина «ВсеПроСпорт».

Севикян перешел в «Акрон» из «Ференцвароша» на правах аренды 10 сентября. В РПЛ в 1 матче отдал 1 результативную передачу. Соглашение с тольяттинцами будет действовать до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2024/25 Севикян играл на правах аренды в другом российском клубе — «Локомотиве».

Источник: «ВсеПроСпорт»
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РПЛ
ФК Акрон
Эдгар Севикян
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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