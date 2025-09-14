Севикян — о переходе в «Акрон»: «Меня очень хорошо приняли»

Полузащитник «Акрона» Эдгар Севикян рассказал, что быстро адаптируется в тольяттинской команде.

«Рад, что получилось перейти в «Акрон». Хочется помогать команде и получать игровое время, чтобы была возможность это делать. С точки зрения адаптации проблем не будет, всё пройдет быстро. Меня очень хорошо приняли: и раздевалка, и, особенно, тренерский штаб. Очень рад быть здесь. Нет времени на раскачку: сезон в самом разгаре, и нужно как можно быстрее помогать команду», — цитирует 24-летнего армянина «ВсеПроСпорт».

Севикян перешел в «Акрон» из «Ференцвароша» на правах аренды 10 сентября. В РПЛ в 1 матче отдал 1 результативную передачу. Соглашение с тольяттинцами будет действовать до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2024/25 Севикян играл на правах аренды в другом российском клубе — «Локомотиве».