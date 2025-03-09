В «Акроне» сообщили, что Беншимол был прооперирован

Главный врач «Акрона» Руслан Засиев сообщил, что нападающий Жилсон Беншимол пропустит месяц из-за операции. Хирургическое вмешательство по пластике паховой грыжи потребовалось после матча 19-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:2).

«Жилсона давно беспокоила эта проблема. Консервативные методы лечения не оказывали стойкого эффекта, и мы приняли решение об оперативном вмешательстве», — приводит слова Засиева клубная пресс-служба в Telegram-канале.

Засиев добавил, что игрок уже вернулся из клиники в расположение команды для дальнейшей реабилитации. Команда надеется, что через четыре недели Беншимол вернется в строй.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел 21 матч, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.