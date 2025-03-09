Вячеслав Якимов: «Все видят, что судьи «прибивают» «Факел»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов прокомментировал судейство в отношении воронежской команды.

8 марта «Зенит» на выезде обыграл «Факел» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ. В первом тайме Якимов получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Лусиано Гонду.

«Судьи «прибивают» «Факел»? Конечно, такое ощущение есть, и мы берем не только игру с «Зенитом». Это видно всем невооруженным взглядом. Но, к сожалению, лично я никак это не могу изменить», — приводит слова Якимова «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» (43 очка) по дополнительным показателям. «Факел» находится на 15-й строчке с 14 очками.