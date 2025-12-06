Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Офсайдные линии были на стороне «Спартака»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

— Игра была тяжелой, результат мы знаем. Как будто «Динамо» было ближе к победе. Но офсайдные линии были на стороне «Спартака».

— Какое будущее Гусева?

— У нас через недель запланировано собрание. Там выскажу свое мнение.

— Как оцените год?

— Весь год был неудовлетворительным.

«Динамо» с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.