Хеллибак объявил, что запросил обмен из «Виннипега»
Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак подтвердил, что запросил обмен из команды.
Заявление 33-летнего американца в соцсетях опубликовал его агент Рэй Петко.
«Несколько месяцев назад я в частном порядке попросил об обмене. Я старался решать эту ситуацию спокойно и уважительно, предоставляя организации время, чтобы рассмотреть возможные варианты.
Поскольку тренировочный лагерь приближается, я посчитал важным публично подтвердить свою просьбу. Моя позиция не изменилась, и я считаю, что двигаться дальше — лучший путь для меня и моей семьи.
Я ценю все, что болельщики «Виннипег Джетс» значили для меня на протяжении всей моей карьеры, и надеюсь, что решение удастся найти в ближайшее время», — говорится в заявлении Хеллибака.
Хеллибак провел в «Виннипеге» всю карьеру в НХЛ. В 2012 году команда выбрала его под 130-м номером драфта.
Американский голкипер трижды становился обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата в НХЛ.
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|Каролина – Флорида
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|Торонто – Монреаль
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