Хеллибак объявил, что запросил обмен из «Виннипега»

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак подтвердил, что запросил обмен из команды.

Заявление 33-летнего американца в соцсетях опубликовал его агент Рэй Петко.

«Несколько месяцев назад я в частном порядке попросил об обмене. Я старался решать эту ситуацию спокойно и уважительно, предоставляя организации время, чтобы рассмотреть возможные варианты.

Поскольку тренировочный лагерь приближается, я посчитал важным публично подтвердить свою просьбу. Моя позиция не изменилась, и я считаю, что двигаться дальше — лучший путь для меня и моей семьи.

Я ценю все, что болельщики «Виннипег Джетс» значили для меня на протяжении всей моей карьеры, и надеюсь, что решение удастся найти в ближайшее время», — говорится в заявлении Хеллибака.

Хеллибак провел в «Виннипеге» всю карьеру в НХЛ. В 2012 году команда выбрала его под 130-м номером драфта.

Американский голкипер трижды становился обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата в НХЛ.