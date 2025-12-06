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Судейство

6 декабря 2025, 19:10

«Спартак» — «Динамо»: оба гола бело-голубых отменены правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На 6-й и 88-й минутах матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» арбитр Инал Танашев не засчитал голы бело-голубых.

В обоих случаях судейская бригада приняла верные решения.

В начале встречи второй ассистент Адлан Хатуев правильно зафиксировал положение «вне игры» у Константина Тюкавина. Его решение подтвердили видеоассистенты Артем Чистяков и Сергей Цыганок.

Гол нападающего &laquo;Динамо&raquo; Константина Тюкавина (справа) в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo; отменили из-за офсайда.Странный офсайд Тюкавина: показ линий задержали на 15 минут, но так и не убедили болельщиков «Динамо»

Это, впрочем, вызвало споры среди болельщиков. Скорее всего, их причиной стал неправильный стоп-кадр, показанный в трансляции сразу после гола «Динамо». В офсайдных ситуациях наравне с важностью определения позиций защитника и нападающего относительно линии ворот имеет значение определение момента паса. Сравните стоп-кадры — тот, что сделали сразу телевизионщики, и «варовский». Они разные. Обратите внимание на момент паса.

Правильный стоп-кадр — нижний. Он подтверждает: был офсайд.

Безусловно, погрешность существует. Это видно на примере двух стоп-кадров. Но раз клубы и РФС решили использовать такие виртуальные офсайдные линии (ВОЛ) и таких видеоассистентов, остается только принять эту реальность. Или отказаться от ВОЛ. Третьего не дано.

А в конце игры в положении «вне игры» оказался Эль-Мехди Маухуб, принявший участие в эпизоде. Танашев после ВАР-проверки и изучения видеоповторов изменил свое первоначальное решение и объявил об отмене гола динамовцев из-за офсайда у 14-го номера «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.
06 декабря 2025, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:1
Динамо
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Инал Танашев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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