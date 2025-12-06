«Спартак» — «Динамо»: оба гола бело-голубых отменены правильно

На 6-й и 88-й минутах матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» арбитр Инал Танашев не засчитал голы бело-голубых.

В обоих случаях судейская бригада приняла верные решения.

В начале встречи второй ассистент Адлан Хатуев правильно зафиксировал положение «вне игры» у Константина Тюкавина. Его решение подтвердили видеоассистенты Артем Чистяков и Сергей Цыганок.

Это, впрочем, вызвало споры среди болельщиков. Скорее всего, их причиной стал неправильный стоп-кадр, показанный в трансляции сразу после гола «Динамо». В офсайдных ситуациях наравне с важностью определения позиций защитника и нападающего относительно линии ворот имеет значение определение момента паса. Сравните стоп-кадры — тот, что сделали сразу телевизионщики, и «варовский». Они разные. Обратите внимание на момент паса.

Правильный стоп-кадр — нижний. Он подтверждает: был офсайд.

Безусловно, погрешность существует. Это видно на примере двух стоп-кадров. Но раз клубы и РФС решили использовать такие виртуальные офсайдные линии (ВОЛ) и таких видеоассистентов, остается только принять эту реальность. Или отказаться от ВОЛ. Третьего не дано.

А в конце игры в положении «вне игры» оказался Эль-Мехди Маухуб, принявший участие в эпизоде. Танашев после ВАР-проверки и изучения видеоповторов изменил свое первоначальное решение и объявил об отмене гола динамовцев из-за офсайда у 14-го номера «Динамо».