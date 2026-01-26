Источник: ЦСКА подпишет контракт с хавбеком «Фенербахче» Айдыном на 3,5 года

ЦСКА и «Фенербахче» договорились о переходе нападающего Огуза Айдына, сообщает журналист Мустафа Озгюр Санджар на своей странице в соцсети X.

По его информации, 25-летний футболист подпишет контракт на 3,5 года — до лета 2029-го.

16 января турецкий журналист Мухаммет Думан заявил «СЭ», что Айдын отказался от перехода в ЦСКА.

Айдын выступает за «Фенербахче» с лета 2024 года. Он провел 54 матча, забил семь голов и сделал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.