Павел Маслов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Защитник «Спартака» Павел Маслов в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал о победе над «Уралом» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ и оценил шансы команды на чемпионство.

«Мы очень рады, что не перестаем выигрывать. Три победы подряд — это великолепно, блестяще! Мы поймали кураж? Не думаем об этом. Мы выигрываем, радуемся этому, идем дальше! Шансы на чемпионство есть всегда», — сказал Маслов «СЭ».

Победа над «Уралом» стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.