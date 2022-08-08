Агент Зуева и Ломовицкого сообщил, что к игрокам был интерес из Турции

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитников «Химок» Александра Зуева и Александра Ломовицкого, рассказал об интересе к своим клиентам за рубежом.

— В «Химках» выступают сразу три ваших клиента — Зуев, Ломовицкий и Черный. Почему так?

— В «Химках» хороший тренер. Рассчитываю, что при нем игроки сделают качественный скачок. Поэтому они и оказались там.

— У Зуева и Ломовицкого были другие варианты продолжения карьеры?

— Из Турции был интерес, но не было конкретики. Что касается интереса из России, то сейчас это уже не имеет значения, — приводит слова Мижигурскиса Sport24.

Зуев и Ломовицкий этим летом перешли в подмосковный клуб из «Рубина».

После четырех туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.