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Сегодня, 10:54

Агент Зуева и Ломовицкого сообщил, что к игрокам был интерес из Турции

Карен Саркисян
Корреспондент
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Валериюс Мижигурскис, агент полузащитников «Химок» Александра Зуева и Александра Ломовицкого, рассказал об интересе к своим клиентам за рубежом.

— В «Химках» выступают сразу три ваших клиента — Зуев, Ломовицкий и Черный. Почему так?

— В «Химках» хороший тренер. Рассчитываю, что при нем игроки сделают качественный скачок. Поэтому они и оказались там.

— У Зуева и Ломовицкого были другие варианты продолжения карьеры?

— Из Турции был интерес, но не было конкретики. Что касается интереса из России, то сейчас это уже не имеет значения, — приводит слова Мижигурскиса Sport24.

Зуев и Ломовицкий этим летом перешли в подмосковный клуб из «Рубина».

После четырех туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-08-agent-k-lomovitskomu-i-zuyevu-byl-interes-iz-turtsii
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 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

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Локомотив

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Краснодар

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