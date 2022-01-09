Новая девушка Мамаева, вероятно, ждет ребенка

Надежда Санько, девушка полузащитника «Химок» Павла Мамаева, вероятно, ждет ребенка, сообщил Telegram-канал «Только никому...».

В интернете появилось фото девушки в купальнике, на котором «видно заметно округлившийся живот».

Павел Мамаев с невестой.

Сейчас она отдыхает с футболистом в Дубае, и очевидцы сняли пару в одном из торговых центров. Надежда шла в легком платье в пол, но подол только подчеркнул округлившийся живот. Также в Сеть попало фото Санько с отдыха на пляже, но пока невеста Мамаева продолжает отрицать беременность.

В конце декабря Мамаев сделал предложение Санько, подарив ей помолвочное кольцо с бриллиантом стоимостью около 12 миллионов рублей.

Напомним, что Алана и Павел Мамаевы развелись в апреле 2021 года. Инициатором развода стала супруга футболиста, которая не простила ему измену с испанской моделью во время сборов.