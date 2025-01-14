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Сегодня, 21:41

Андреев считает, что Соболев хороший форвард

Камила Абдурахманова
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Экс-спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в «Зените» нет лишних футболистов.

— «Зенит» стал чемпионом в прошлом сезоне. Да, это произошло в последнем туре, а не как раньше — за туров пять до конца. Но это только плюс для нашего чемпионата. Остальные команды в РПЛ подтянулись к сине-бело-голубым. Конкуренция возросла, теперь рядом с «Зенитом» и «Краснодар», и «Спартак».

— Это может быть связано с тем, что сейчас «Зениту» не хватает звездных игроков?

— Там есть Глушенков, он — топовый российский футболист. Сколько Лусиано забил. Соболев тоже свое слово еще скажет. Он хороший российский форвард. У Волкова тоже отличные перспективы. Нино, Эракович тоже высокого уровня футболисты. Думаю, лишнего игрока в «Зените» нет. Когда они комплектуют команду, они понимают, кто им нужен. Они знают, кто у них вторые номера, кто первые, и кто будет вести борьбу за чемпионство. Обойма всегда нужна. В «Зените» у каждого своя роль», — сказал Андреев Legalbet.ru

По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Зенит
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

 15
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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 9
П
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Бителло

Динамо

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Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Оренбург

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