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Панченко ушел в «Арсенал», «Тамбов» подписал Шахова. Худяков — о трансферах клуба

11:18
Кирилл Панченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Панченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию о том, что клуб подписал контракт с экс-защитником «Оренбурга» Виталием Шаховым. Также он сообщил о переходе полузащитника Кирилла Панченко в «Арсенал».

— Да, Шахов действительно переходит в «Тамбов». Он пришел бесплатно как свободный агент, контракт у него 1+1. Если мы сохраним прописку в РПЛ, то он продлевается, — заявил Худяков. — У нас сейчас большая проблема с травмами. Грицаенко выпал примерно на три недели. Ойеволе в прошлом туре тоже получил травму, не сможет играть три-четыре недели. Плюс у нас травмирован Никита Чичерин. То есть у нас три центральных защитника получили повреждения и выпали на три-четыре недели. А впереди четыре тура и кубок. Нас ждет выезд к «Ротору», «Уралу». Это наши непосредственные конкуренты.

Из центральных защитников у нас один Таказов остался. Ушел Обухов, с Балашовым расстались, Панченко ушел в Тулу. Нам нужно брать игроков атаки, но из-за такой ситуации с травмами приходится брать защитников. В этих турах мы не можем ошибиться, плюс места в заявке ограничены. К нам приехал Тилль и Рабиу, я считаю это хорошими приобретениями. И вот теперь берем Шахова, плюс подписали Арояна. Сейчас надо делать акцент именно на проблемные позиции. (Сергей Федоров)

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