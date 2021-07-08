«Ростов» в товарищеском матче проиграл «Партизану»
20:54
«Партизан» в товарищеском матче победил «Ростов» (1:0).
Единственный мяч на 68-й минуте забил Марко Милованович.
Товарищеский матч
«Партизан» (Сербия) — «Ростов» (Россия) — 1:0 (0:0)
Гол: Милованович, 68.
«Ростов»: Бабурин (Песьяков, 46), Мелехин (Хаджикадунич, 46), Осипенко (Драме, 46), Калинин (Николаев, 46), Лангович (Терентьев, 46), Гигович (Мамаев, 46), Глебов (Сухомлинов, 46), Хасимото (Байрамян, 46), Альмквист (Норманн, 46. Тугарев, 84), Полоз (Фольмер, 46), Соу (Комличенко, 46).
Предупреждения: Лангович, 11. Хаджикадунич, 90+1.
8 июля.
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